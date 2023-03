Fadwa Chbani Idrissi: "La durabilité constitue une condition sine qua non pour la réussite de la nouvelle stratégie du Tourisme"

TelQuel: Selon la dernière note de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), les recettes touristiques ont dépassé à fin 2022, leur niveau pré-crise de 15,9 %, confirmant une sortie de crise. Cela prouve-t-il que le tourisme marocain est suffisamment résilient ? Fadwa Chbani Idrissi: Le Laboratoire de recherche LERMA a mené une enquête auprès des opérateurs touristiques de la région de Marrakech-Safi (Industrie hôtelière et de restauration, agences de voyages, guides touristiques et transport touristique), l’analyse des résultats de l’enquête nous a permis de constater que depuis le début de la pandémie, un fort engagement de tous les acteurs pour la sauvegarde et la protection du secteur, aussi pour une relance réinventée afin d’atteindre un objectif commun sur lequel tous les acteurs s’accordent et qui est la résilience…

