En Iran, les filles ciblées par une série d’empoisonnements

Les étudiantes intoxiquées ont été hospitalisées après avoir souffert d’irritations oculaires, de vertiges et de maux de tête dans huit collèges et instituts de la ville d’Ardebil, trois écoles à Téhéran, une à Parand et une autre à Kermanshah, a rapporté le quotidien réformateur Shargh.

Ces nouveaux cas s’ajoutent aux au moins 30 empoisonnements au gaz enregistrés dans les centres éducatifs féminins depuis novembre dans le pays persan.

“Les étudiants ont senti un gaz similaire à d’autres écoles qui ont souffert d’empoisonnement”, a déclaré le président de l’Université des sciences médicales d’Ardebil, Ali Mohammadian Erdi, à Shargh.

À l’instar des affaires précédentes, ils ont affirmé avoir perçu une odeur entre un mélange d’orange pourrie et de produits d’entretien. À Téhéran, il y a eu mercredi trois cas d’empoisonnement dans des écoles de filles dans lesquelles les élèves ont souffert de symptômes similaires aux cas précédents, qui ont entraîné des hospitalisations.

Le mécontentement des parents ne cesse de croître à cause de l’inefficacité apparente des autorités, qui ne parviennent pas à enrayer ces attaques qui semblent destinées à paralyser l’éducation des élèves.

Ainsi, plusieurs dizaines de parents ont crié aujourd’hui “mort au gouvernement qui assassine des enfants” devant l’école Yarjani à Téhéran, qui a connu un empoisonnement, selon des vidéos partagées sur les réseaux par le collectif 1500tasvir.

The families of the students who were poisoned today, March 1, 2023, at Yarjani School in Tehran, gathered and chanted « death to the child-killing regime ».pic.twitter.com/MBz1MGSY7F

— 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) March 1, 2023