Artisanat : les exportations en hausse de 39 % en janvier 2023

Les exportations des produits d’artisanat ont connu, au cours du mois de janvier 2023, une évolution exceptionnelle avec une valeur de 95 millions de dirhams, soit une croissance de 39 % par rapport à janvier 2022 et de 72 % par rapport à la même période de 2019, indique un communiqué du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Par Marie Serikpa