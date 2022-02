Artisanat : nette augmentation du chiffre d’affaires à l’export en 2021

Après l’année blanche 2020 marquée par une inflexion (-25 %), et un coup d’arrêt lié à la crise sanitaire et économique de la pandémie de Covid-19, le chiffre d’affaires à l’export des produits d’artisanat est reparti à la hausse en 2021. Avec un chiffre d’affaires dépassant les 893 millions de dirhams, le taux d’accroissement est de 50 % par rapport à l’année précédente, indique un communiqué du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

L’Australie parmi les marchés les plus demandeurs

La quasi-totalité des produits affichent ainsi des performances remarquables à l’export. La demande en produits de dinanderie a notamment connu une très forte progression, multipliant par 5 ses ventes par rapport à l’année 2020, avec un classement au premier rang en termes d’évolution.

D’autres familles de produits ont enregistré des évolutions, notamment les produits en fer forgé, de vannerie, de poterie et pierre, qui ont vu leurs exportations augmenter respectivement de 95 %, 91 % et 74 %, relève le ministère.

En termes de parts de chiffre d’affaires à l’export, trois familles de produits pèsent pour plus de 50 %, il s’agit de la poterie et pierre, du tapis et de la vannerie, respectivement 29 %, 14 % et 12 %, qui représentent ainsi 56 % du chiffre d’affaires à l’export.

L’Australie s’est démarquée en 2021 parmi les marchés les plus demandeurs de produits artisanaux marocains, avec une demande en hausse de 115 % par rapport à 2020. L’Europe également, avec une part de 45 %, dont la France en premier lieu avec 16 %, suivie des États-Unis dont la part a été de 30 %, et les pays arabes avec une part de 13 %, fait savoir le ministère.

(avec MAP)