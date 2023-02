Décès d’Amancio Amaro, président d’honneur du Real Madrid

Le Real Madrid, son président et sa direction regrettent profondément la perte d’Amancio Amaro, président d’honneur du Real Madrid, l’une des grandes légendes de notre club et du football mondial”, a annoncé mardi le club madrilène dans un communiqué, ajoutant que “aux côtés de Paco Gento, Amancio a été le leader du Real Madrid postérieur aux cinq Coupes d’Europe consécutives”, remportées entre 1956 et 1960, “et représente les valeurs qui ont forgé l’histoire de notre club”.

Arrivé au Real Madrid en 1962 en provenance du Deportivo La Corogne, Amancio a évolué quatorze saisons au sein du club madrilène. L’attaquant a gagné 9 championnats d’Espagne, 3 Coupes d’Espagne, et la sixième Coupe d’Europe en 1966. Il a par ailleurs été sacré meilleur buteur du championnat d’Espagne à deux reprises.

Surnommé “le Sorcier”, Amancio a été sélectionné à 42 reprises avec l’équipe nationale espagnole avec laquelle il a remporté le Championnat d’Europe des nations en 1964.

Avec Paco Gento, Amancio a dirigé le Real Madrid après cinq Coupes d’Europe consécutives et représente les valeurs qui ont forgé l’histoire de notre club. En tant qu’entraîneur, il a réalisé le grand exploit de remporter le championnat de deuxième division avec Castilla en 1984, la seule équipe filiale d’un club de football espagnol à le faire à ce jour.

(avec MAP)