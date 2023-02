Séisme en Turquie : Twitter inaccessible pendant plusieurs heures

La remise en service, constatée par une journaliste de l’AFP en Turquie, est intervenue peu après un tweet du patron du réseau social, Elon Musk, selon lequel « Twitter a été informé par le gouvernement turc que l’accès sera réactivé sous peu ».

Twitter has been informed by the Turkish government that access will be reenabled shortly

— Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2023