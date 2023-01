Marathon international de Rabat : la 6e édition prévue le 30 avril prochain

Cette manifestation sportive, qui verra la participation d’athlètes marocains et étrangers, comprend les épreuves du marathon, du semi-marathon et une course de 10 km, indique la FRMA dans un communiqué.

La 5e édition de ce marathon avait été marquée par l’établissement de deux records et une forte présence d’athlètes marocains parmi plus de 24.000 coureurs.

Le Kényan Sammy Kigen s’était imposé chez les hommes (2 h 08 : 12), tandis que sa compatriote Sylvia Kibet avait remporté l’épreuve féminine (2 h 25 : 52).

(avec MAP)