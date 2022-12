Maître Gims et ses amis font vibrer la mythique place Jemaâ Fna à Marrakech

Pour ce concert “Stars in The Place”, Maître Gims était accompagné par un aréopage d’artistes nationaux et internationaux de renom tels que Dadju, Nej, Naps, Rym, Linh, Eva, Grini et Camélia Jordana, qui ont séduit un public enthousiaste répétant leurs chansons avec beaucoup de passion.

“Célébrer d’abord le Maroc”

Dans une déclaration à la presse, Maître Gims a souligné que le fait de se produire sur cette mythique place restait à chaque fois un événement exceptionnel pour lui. “Ce méga-show, très attendu et très sollicité par le public, nous a énormément manqué pendant ces deux ans d’arrêt imposé par la pandémie de Covid-19”, a-t-il ajouté, relevant que ce concert contribuait au rayonnement de la cité ocre en attirant énormément de célébrités au Maroc.

Dans une déclaration similaire, l’artiste Grini a dit toute sa joie de participer à ce concert en tant que chanteur marocain. “Aujourd’hui, nous allons fêter avec le public énormément de choses. Nous allons célébrer d’abord le Maroc, cette terre de tolérance et de paix, le Nouvel An, mais surtout les prestations inédites de l’équipe nationale en Coupe du monde”, a ajouté cet artiste marocain, qui a acquis une grande notoriété sur la scène artistique arabe.

Soutenu par Lamalif Group, ce méga-concert, qui se veut porteur de messages d’amour, de paix, et de fraternité, vise à contribuer à la grande dynamique culturelle et économique que connaît le Maroc.

La grande nouveauté de l’édition 2022 consiste en l’aménagement d’un village d’animation, qui est une reproduction de la place Jemaa El Fna, cœur battant de la cité ocre, avec des espaces et des animations visant à fêter la culture marocaine dans toute sa richesse et diversité, à commencer par la Halqa, le folklore musical et l’art de la gastronomie.

En 2029, plus de 140.000 spectateurs avaient assisté à la 3e édition de ce méga-concert.

(avec MAP)