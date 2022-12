Succéder à Elon Musk, la gageure du futur nouveau patron de Twitter

Après près de deux jours de tergiversations, l’entrepreneur a accepté le verdict du sondage qu’il avait lancé dimanche sur son réseau social. Quelque 57 % des 17 millions d’utilisateurs participants ont ainsi réclamé son départ.

“Je démissionnerai de la direction générale dès que j’aurai trouvé quelqu’un d’assez fou pour faire ce boulot !”, a tweeté le quinquagénaire iconoclaste.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022