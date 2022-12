Retour de la sélection nationale : quel protocole sécuritaire pour l’accueil des Lions à Rabat ?

Afin d’encadrer les célébrations et d’éviter tout débordement lié à l’accueil de la sélection nationale à la capitale, le directeur général de la DGSN, Abdellatif Hammouchi, a effectué, en compagnie de hauts responsables de la DGSN, une visite de terrain afin de passer en revue le protocole visant à assurer la sécurité et la sûreté de cet événement.

8000 membres des forces de l’ordre

Selon une source sécuritaire, ledit protocole prévoit l’implication de “plus de 8000 membres des forces de l’ordre pour sécuriser les bords de route et les couloirs qu’empruntera le bus de la sélection nationale afin d’assurer la fluidité du trafic et la sécurité de tous”.

La même source précise que les autorités de Rabat et Salé ont mobilisé “des groupes de sécurité spécialisés dans la sécurisation des grandes manifestations, dans l’intervention en situation d’urgence, ainsi que des patrouilles mobiles de diverses unités de polices, dont cavaliers et brigades canines”.

Ce mardi 20 décembre, les services de sécurité ont déjà commencé, tôt le matin, à “installer des points de contrôle de sécurité distincts dans le périmètre extérieur des différents couloirs et ruelles menant aux rues principales par lesquelles passera le convoi de l’équipe nationale, afin d’assurer une régularité trafic et prévenir la surpopulation et l’obstruction de la circulation”.