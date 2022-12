Relance du tourisme post-covid: le secteur retrouve des couleurs

Les chiffres de ces derniers confirment une reprise d’activité après la pandémie . Quant aux performances exceptionnelles, elles indiquent le poids du secteur du tourisme qui compte pour 12% du PIB du royaume et tournée vers une relance.

Ainsi, les recettes touristiques ont atteint 62,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2022, en augmentation de 149,9% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des finances.

Ces recettes marquent un taux de récupération par rapport à leur niveau antérieur à la crise de 103,5%.

Au titre du troisième trimestre 2022, ces recettes ont atteint un niveau record de 34,8 MMDH, enregistrant un taux de récupération de 130,6%.

Les arrivées touristiques à la destination « Maroc » ont, quant à elles, battu le plein et se sont établies à 7,7 millions de touristes, alors que le nombre des nuitées, réalisées dans les établissements d’hébergement classés, a atteint 13,3 millions de nuitées, représentant respectivement 76% et 69% de leur niveau antérieur à la crise. Au troisième trimestre 2022, 91% du niveau d’avant-crise des arrivées et des nuitées a été récupéré, après respectivement 88% et 71% au T2-2022.

Le trafic aérien a réussi à également amorcer une remontée importante. Les récents chiffres dévoilés par l’Office national des aéroports (ONDA) font état de 16.546.802 passagers accueillis dans l’ensemble des aéroports du pays durant les dix premiers mois de cette année, soit un taux de récupération de 79% par rapport à la même période en 2019.

Le secteur touristique a fait montre d’une résilience importante et a réussi à reprendre de plus belle durant cette année 2022, à la faveur d’une série d’initiatives menées en vue de remettre l’activité touristique sur la voie de ces réalisations d’avant pandémie.

