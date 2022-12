HCP : le PIB du Maroc augmente de 11,4% en 2021

Le secteur des sociétés (financières et non financières), premier producteur de la richesse nationale, a affiché une légère amélioration de sa contribution au PIB, de 43,6 % en 2020 à 44,2 % en 2021, précise le HCP dans une note d’information relative aux comptes nationaux des secteurs institutionnels au titre de l’année 2021.

La contribution des ménages et des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) s’est située à 29,7 % du PIB au lieu de 29,5 % une année auparavant, tandis que la contribution des administrations publiques s’est établie à 15,8 % du PIB, au lieu de 16,8 %, fait savoir la même source.

Les impôts nets de subventions sur la production et les importations ont enregistré un gain de 0,2 point par rapport à 2020 pour atteindre 10,3 % du PIB.

Parallèlement, le HCP relève que le revenu national brut disponible (RNBD) a connu une hausse de 12,2 % à 1371,7 MMDH. Cette évolution est due à l’augmentation de 25,5 % du revenu brut disponible des sociétés (financières et non financières), de 10,3 % pour les ménages et les ISBLSM et de 9 % pour les administrations publiques.

Ainsi, les contributions des secteurs institutionnels au RNBD se sont situées à 64,8 % pour les ménages et les ISBLSM, 19,4 % pour les administrations publiques et 15,8 % pour les sociétés (avec 2,4 % pour les sociétés financières).

