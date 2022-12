Un migrant rentre dans l’enclave de Melilia en parapente

Vers 18 h 15 (17 h 15 GMT), deux personnes qui circulaient en voiture (à Melilia) ont vu une personne en parapente” survoler la haute barrière ultra-sécurisée séparant l’enclave du Maroc et rentrer à Melilia, a indiqué à l’AFP un porte-parole de la préfecture de l’enclave.

Ces deux personnes ont “prévenu la Garde civile”, mais ce “migrant n’a pas pu être localisé” pour le moment, a-t-il ajouté.

Selon ce porte-parole, c’est “la première fois” qu’un migrant entre à Melilia en parapente.

Les barrières grillagées de plusieurs mètres de haut, équipées de caméras et de miradors, qui marquent la frontière entre le Maroc et les enclaves espagnoles de Melilia et de Sebta font régulièrement l’objet de tentatives de franchissement parfois mortelles.

Le 24 juin dernier, au moins 23 migrants ont péri en tentant de pénétrer à Melilia, le bilan humain le plus lourd jamais enregistré lors des tentatives d’intrusion de migrants dans l’une des deux enclaves espagnoles.

Cette tragédie avait provoqué l’indignation internationale, l’ONU dénonçant un “usage excessif de la force” de la part des autorités marocaines et espagnoles.

Des migrants tentent parfois aussi de rentrer à la nage dans ces enclaves depuis les localités marocaines voisines.

