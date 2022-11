La Fédération Royale Marocaine de Basketball tient ses AGO et AGE à Marrakech

Présidées par Mustapha Aourach, président de la FRMBB, en présence des représentants du Comité National Olympique Marocain (CNOM) et du ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, ces deux Assemblées Générales ont été marquées par la participation de responsables de 94 associations nationales de Basketball affiliées à ladite Fédération.

A l’ordre du jour de cette AGO au cours de laquelle il a été procédé à l’adoption, à l’unanimité, des rapports moral et financier, figuraient l’approbation du Procès-Verbal de la précédente AGO, la présentation du rapport d’audit, l’examen du budget prévisionnel pour la prochaine saison, l’examen de demandes d’affiliation de 16 nouveaux clubs à la FRMBB, la fixation du montant annuel d’adhésion, la nomination des présidents et des membres des organes de discipline et l’examen de propositions présentées par les associations à cette assemblée.

Le rapport moral met l’accent sur le bilan des chantiers et des réalisations accomplies lors de la saison précédente, marquée par une augmentation remarquable du nombre de pratiquants de ce sport, toutes catégories confondues, ainsi que des licences au niveau national.

Ledit rapport souligne également que la FRMBB, a signé plusieurs accords dans ce sens, dont une convention de coopération avec son homologue d’Israël, avec l’Agence de Coopération Internationale Allemande pour le Développement (GIZ), l’Université Mohammed V de Rabat, ainsi qu’avec la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Le rapport présente également le bilan des activités et des réalisations des commissions de la Fédération (Commission des règlements généraux, Commission des ligues régionales, Commission de la programmation et organisation des compétitions, Commission de la condition des sportifs, Commission d’arbitrage, Commission du basketball féminin, Commission du mini-basketball, Commission médicale, Commission de la communication et médias, Commission de discipline et la Commission de la règlement des litiges).

Le rapport financier, quant à lui, laisse constater que les dépenses totales effectuées par la FRMBB au titre de l’exercice financier 2021-2022 s’élèvent à 21,7 millions de dirhams alors que les recettes globales s’élèvent à 21,9 millions, dont un solde initial de plus de 4 millions, soit un bénéfice de 4,2 millions au 31 août dernier. Il indique aussi que la situation nette de la FRMBB au 31 août 2022 présente un solde positif de 4,2 MDH.

Concernant L’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), elle a été consacrée à l’examen et à l’adoption d’amendements d’articles des règlements généraux de la FRMBB.

Lors de cette même assemblée, il a été aussi procédé par vote en faveur de l’annulation de l’article 56 relatif au « licencié joueur » et à l’ajout de l’article 86-bis portant sur les « joueurs issus d’un club affilié ».

Les autres amendements ont concerné notamment l’article 61 fixant « le nombre de joueurs étrangers autorisés en catégorie séniors« , l’article 62 relatif à « l’enregistrement et inscription des joueurs séniors », l’article « 77/alinéa 1″ relatif à « la mutation à caractère particulier », l’article 112 relatif à « l’établissement de la licence d’entraineur » et l’article 115 relatif à « l’absence de l’entraineur principal ».

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, le président de l’Association Ithri Rif Athletic Nador, Azzouzi Mohamed, a relevé que l’AGO et l’AGE ont constitué une occasion pour les responsables des associations nationales de ce sport de se rencontrer, de présenter et de discuter des propositions relatives à la promotion de ce sport.

Il s’est dit en faveur de l’augmentation par la FRMBB des subventions allouées aux clubs issus de régions éloignées, afin d’alléger les charges financières engendrées par les déplacements de leurs équipes à travers le Royaume.

(Avec MAP)