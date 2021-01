Mohamed Amine Zariat, bien dans son basket

Le 9 janvier 2020, Laâyoune accueillait une visite historique, celle des représentants de la diplomatie américaine, pour concrétiser la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara. Au-delà des formalités, un autre évènement attire les projecteurs. Grâce à un partenariat historique et stratégique entre TIBU Maroc et l’ambassade des États-Unis, Mohamed Amine Zariat inaugure le même jour, en présence de David Schenker, le secrétaire d’État adjoint américain aux affaires du Proche-Orient, le Centre TIBU Laâyoune by US Embassy au profit de 200 jeunes enfants marocains et réfugiés âgés entre 12 et 16 ans. C’est dire qu’on peut faire de la diplomatie par le sport. “C’est un honneur de participer au rayonnement du Maroc sur le plan international. Le sport est un outil innovant et puissant en matière de diplomatie, les Qataris ont eu l’organisation de la Coupe du Monde…