Qatar-2022: ouverture officielle de la Coupe du monde de football

L’ouverture officielle du Mondial a été donnée par l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, en présence du président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, de Chefs d’Etat et de gouvernement, outre plusieurs célébrités.

Don son allocution, l’Emir de l’Etat du Qatar a souhaité la bienvenue aux hôtes du Qatar, formulant le vœu de voir les fans et amoureux du ballon rond profiter pleinement de cette grand-messe du football. « A partir de ce soir et durant 28 jours, nous allons suivre ce grand festival footballistique », a-t-il dit, notant que « le Mondial est un espace ouvert de communication humaine et civilisationnelle ».

La cérémonie d’ouverture a été marquée par des spectacles animés par des chanteurs célèbres à l’instar du Qatari Fahad Al Kubaisi et de Jeon Jungkook, l’un des membres du groupe sud-coréen de K-pop, BTS, qui ont interprété « Dreamers », outre une célébration des sélections participantes, des pays ayant déjà abrité les phases finales du mondial et des bénévoles de l’évènement. Le spectacle, qui a également fait la part belle à l’histoire de la région arabe, ses traditions et civilisation, a été l’occasion de lancer des messages de rapprochement entre les peuples, de consécration des valeurs d’amour, de fraternité et de lutte contre la discrimination.

A l’issue de cette cérémonie d’ouverture officielle, le coup d’envoi du match opposant le pays hôte, le Qatar, à l’Equateur a été donné au stade El Beit, pour le compte de la poule A qui comprend aussi le Sénégal et les Pays-Bas.