Casablanca-Settat a concentré plus de 34% des créations d'entreprises en 2021

Malgré un léger recul, la région Casa-Settat a concentré la plus grande part des créations d’entreprises enregistrées au cours de l’année écoulée: 17.389 entreprises soit 34,4% des 61.080 au cours de l’année 2021.

Cette région est suivie de celles de Rabat-Salé-Kenitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui ont enregistré des parts de 14,6% et 11,2% respectivement, ressort-t-il du rapport annuel de l’OMTPME 2020-2021.

Pour sa part, la répartition des créations d’entreprises par section d’activités laisse apparaître que la section commerce, réparation d’automobiles et de motocycles représente une part de 29,6%, en recul de 0,2 point par rapport à 2019, poursuit l’Observatoire, qui note que celle-ci est suivie par les sections Construction et Transports et entreposage, avec des parts établies à 19% et 11,2% respectivement.

La répartition régionale fait, quant à elle, état d’une domination de Casablanca-Settat avec 17.389 entreprises, devançant Tanger-Tetouan-Al Hoceima (8572), Rabat-Salé-Kénitra (8165), Marrakech-Safi (6.058), Fès-Meknès (4728), Souss-Massa (4041), l’Oriental (3378), Laâyoune-Sakia El Hamra (2841), Béni Mellal-Khénifra (2156), Drâa-Tafilalet (1619), Dakhla-Oued Eddahab (1452) et Guelmim-Oued Noun (681).

Pour les activités de services administratifs et de soutien et les activités spécialisées, scientifiques et techniques, les proportions de créations se chiffrent respectivement à 7,3% et 7%, ajoute la même source.

Pour ce qui est de la répartition des créations d’entreprises PM selon leur forme juridique, les SARL ont représenté 43,8% du total des créations en 2021, marquant une augmentation de 3,4 points sur une année glissante. En revanche, la part de la SARL à associé unique a affiché un recul de 3,2 points, soit 55,7%.

S’agissant des dissolutions des entreprises, le rapport fait observer qu’après la baisse des dissolutions des entreprises en 2020 comparativement à 2019, liée à la fermeture des tribunaux à cause de la crise pandémique, l’année 2021 a connu une hausse du nombre des entreprises en cours de dissolution de 52,2% à 8.284.

Dans cette édition de son rapport annuel, l’Observatoire Marocain de la TPME livre un ensemble d’indicateurs et analyses sur les tendances démographiques, économiques et financières des entreprises pendant la pandémie de Covid-19. Cette troisième édition consacre également un chapitre à l’évolution de l’emploi dans ce contexte inédit. Elle est, par ailleurs, enrichie par des indicateurs sur les auto-entrepreneurs ainsi que par les résultats d’une étude sur l’entrepreneuriat féminin.

(Avec MAP)