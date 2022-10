Ces candidats, qui ont tenté ces traversées périlleuses à bord d’embarcations de fortune, de kayaks, de jet-skis, de planches de surf et même à la nage, ont été repêchés avant de recevoir les premiers soins à bord des unités de la marine royale, a-t-on précisé de même source.

Les candidats secourus ont été ramenés sains et saufs aux ports les plus proches du royaume et puis remis à la gendarmerie royale pour les procédures administratives d’usage, a-t-on ajouté.

(avec MAP)