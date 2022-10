Sourcing local : BIM s’engage pour le "made in Morocco"

Le partenariat a pour objectif de développer le sourcing de BIM auprès des industriels locaux du textile et de l’agroalimentaire à travers un processus continu de substitution aux importations visant à promouvoir la fabrication locale, indique un communiqué du ministère de l’Industrie et du commerce.

Ainsi, à l’horizon 2025, BIM Maroc s’engage à augmenter la part de ses produits de marques distributeurs « Made in Morocco » afin d’atteindre des taux de 80% pour les produits agroalimentaires et 90% des produits de textile.

L’initiative s’inscrit dans la stratégie de l’enseigne, qui fait de l’approvisionnement local un axe majeur de développement et favorise la production locale pour l’ensemble de ses produits de marques distributeurs, s’alignant avec la « stratégie industrielle visant à offrir de nouveaux débouchés à la production locale, à soutenir la compétitivité des opérateurs industriels et à faire du label ‘Made in Morocco’ un marqueur de qualité », fait savoir le ministère.

« La souveraineté industrielle et commerciale du Royaume est au cœur des priorités gouvernementales, conformément aux hautes orientations royales. Nous signons aujourd’hui une convention pour le développement du sourcing local avec le groupe BIM en vue de sécuriser une partie importante de son approvisionnement auprès de producteurs locaux », a déclaré Ryad Mezzour, avant de souligner que le « Made in Morocco » a tout le potentiel pour « apporter des solutions aux besoins de sourcing du groupe tout en respectant les normes qualité de l’enseigne ».

En effet, pour le ministre, « nos industriels ont démontré à plusieurs reprises leur habilité à fabriquer des produits qui se distinguent par leur qualité exceptionnelle ».

De son côté, Dortluoglu explique que « la compétitivité du modèle de hard discount repose fortement sur la proposition de produits de grande qualité à prix bas. Le sourcing intelligent et la maitrise des coûts sont donc deux éléments cruciaux pour la réussite du modèle. Aujourd’hui, les magasins BIM proposent plus de 80% de produits sourcés au Maroc, et 51% de nos produits de marque distributeur sont ‘Made In Morocco’. Avec le soutien du ministère du Commerce et de l’Industrie, et dans le cadre de la mise en œuvre de la présente convention de partenariat, nous allons porter ce chiffre à 80% pour les produits agroalimentaire et 90% pour les produits de textile ».

Afin d’honorer ce nouvel engagement, le ministère s’engage à faciliter le travail de prospection de BIM à travers la mise en contact avec les différents fabricants nationaux. Les opérateurs et fournisseurs nationaux retenus par BIM bénéficieront également d’un accompagnement pour se conformer aux exigences et standards requis.