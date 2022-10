Burkina Faso : le Maroc appelle toutes les parties à faire preuve de retenue

Dans son communiqué, le ministère précise que le Maroc appelle toutes les parties à faire preuve de retenue, à privilégier l’intérêt national suprême et à œuvrer pour la sécurité et la quiétude du peuple burkinabè.

Selon la même source, le Maroc, qui est uni au Burkina Faso par des liens forts, soutient les efforts de la CEDEAO en vue d’une transition apaisée dans ce pays africain frère.

Le communiqué indique également que le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a mis en place une cellule de suivi de la situation de la communauté marocaine établie au Burkina Faso, en coordination avec l’ambassade du Royaume du Maroc à Ouagadougou.

Le 30 septembre, le Burkina Faso a été victime d’un nouveau coup d’Etat, suite auquel le président de la transition du pays, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, arrivé au pouvoir par un coup d’Etat en janvier dernier, a été démis de ses fonctions, ont annoncé des militaires, vendredi soir, sur la télévision nationale.

Les militaires ont également annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes du pays à partir de minuit, ainsi que la suspension de la Constitution et la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée législative de transition.