HCP : augmentation de l’indice des valeurs unitaires à l’importation comme à l’exportation

Inflation. Selon une note d’information du Haut-commissariat au plan (HCP), sur les indices du commerce extérieur durant le deuxième trimestre de 2022, les indices des valeurs unitaires à l’importation et à l’exportation ont enregistré des hausses de 30,2 % et 28 % respectivement. L’indice des valeurs unitaires mesure l’évolution moyenne des prix des exportations et des importations.

Au niveau de l’importation, cette augmentation peut être expliquée par la hausse des valeurs unitaires de l’énergie et lubrifiants de 95 %, des demi-produits de 32,8 %, de l’alimentation, boissons et tabacs de 39,4 %, des produits bruts d’origine minérale de 125,7 %, des produits finis de consommation de 9,7 % et des produits bruts d’origine animale et végétale de 36,6 %, détaille le HCP.

Côté exportation, l’augmentation de son indice résulte de la hausse des valeurs unitaires des demi-produits de 92,6 %, des produits finis de consommation de 6,9 %, des produits bruts d’origine minérale de 30,0 %, des produits finis d’équipement industriel de 8,0 %, des produits bruts d’origine animale et végétale de 38,7 % et de l’alimentation, boissons et tabacs de 2,9 %, résume l’instance d’Ahmed Lahlimi.