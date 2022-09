Israël va accueillir et soigner des soldats ukrainiens blessés

Israël va accueillir pour les traiter 20 soldats ukrainiens qui ont été grièvement blessés pendant la guerre », a déclaré sur Twitter Michael Brodsky.

Israel will receive for treatment 20 Ukrainian servicemen who were seriously wounded during the war. The first 2 will arrive in Israel today, and will be treated at @AFSMC The treatment includes prosthetics and rehabilitation. @IsraelinUkraine @MASHAVisrael @IsraelMFA @IsraelMOH

