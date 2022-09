Maroc-Russie : réunion entre Nasser Bourita et Sergueï Lavrov à New York

C’est la première rencontre du genre depuis l’enclenchement de la guerre en Ukraine. Le chef de la diplomatie marocaine s’est réuni ce 22 septembre avec son homologue russe Sergueï Lavrov, en marge de la 77e assemblée générale des Nations unies.

Cet entretien s’est déroulé en présence de l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies, Omar Hilale. Aucune information sur les questions abordées lors de la réunion n’a été diffusée.

Les entretiens du ministre russe, en marge de l’assemblée générale, ont été limités cette année, en raison des restrictions occidentales sur son pays après l’enclenchement de la guerre en Ukraine.

Ainsi, Lavrov ne s’est entretenu avec aucun de ses homologues de l’Union européenne ou de l’Amérique du nord, à l’exception du chef de la diplomatie hongroise, Peter Szijjarto.

🇷🇺FM #Lavrov met with FM of 🇭🇺Hungary P.Szijjártó on the sidelines of #HLW77.

The two ministers discussed prospects of trade and economic cooperation, as well as practical aspects of interaction in the area of #energy.@mfa_russia pic.twitter.com/bb3v6pWai8

— Russia at the United Nations (@RussiaUN) September 23, 2022