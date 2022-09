Un Palestinien tué et 16 blessés dans une opération israélienne en Cisjordanie

Il y a eu un martyr âgé de 29 ans et 16 personnes blessées par balle ou par des éclats d’obus à la suite de l’agression israélienne sur Jénine », a déclaré le ministère palestinien dans un bref message à la presse. Selon des sources sécuritaires et médicales, l’homme tué se nomme Mohammad Sabaaneh et a été atteint par balle à la tête.

Dans la nuit, l’armée israélienne avait indiqué mener une « opération » à Jénine pour « détruire la maison de l’auteur d’une attaque fatale à trois Israéliens le 7 avril dernier » en plein cœur de Tel-Aviv.

Elle avait été menée par Raëd Hazem, un Palestinien « sans affiliation connue » à un groupe armé selon le renseignement israélien, qui avait été abattu par la police israélienne après une chasse à l’homme dans les rues de Tel-Aviv.

En août, une trentaine de Palestiniens, dont des enfants, ont trouvé la mort lors de raids israéliens visant la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée.

Ainsi, au bout de trois jours d’hostilité (3-5 août) 31 Palestiniens dont des enfants et des combattants ont été tués par l’armée de l’Etat hébreu, avant une médiation égyptienne ayant abouti à une trêve entre les deux parties.

Dix jours plus tard, un Palestinien de 21 ans a été tué le 15 août après avoir tenté, selon la police israélienne, de poignarder les forces de l’ordre qui menaient une opération dans un quartier de Jérusalem-Est, secteur occupé et annexé par Israël.

(avec AFP)