Melilia : la police retrouve le corps d’une personne décédée 20 jours plus tôt

Il s’agit du deuxième corps retrouvé ce week-end dans l’enclave espagnole de Melilia, après que la Guardia Civil a trouvé un cadavre dans les rochers de la digue du port commercial, qui, en raison de l’état de la mer, n’a pas pu être sorti jusqu’à présent.

D’après la délégation du gouvernement à Melilia, le corps retrouvé dimanche matin sur un terrain clôturé derrière la caserne de Valenzuela, non loin du poste-frontière de Beni-Ensar (Nador), n’est pas encore identifié, la cause du décès non plus.

Selon la délégation du gouvernement central de Madrid, citée par l’agence de presse espagnole EFE, une enquête a été ouverte afin de déterminer les dessous de ces faits.