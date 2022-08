Ministère de l’Intérieur : mouvement de mutation dans les rangs des agents d’autorité

Sur instructions royales, le ministère de l’Intérieur a aussi procédé à la mise en œuvre d’un “système d’accompagnement et d’évaluation intégrée”, indique, mardi 16 août, un communiqué du ministère.

“Ce mécanisme repose sur des visites au lieu de travail de l’agent d’autorité, effectuées par des commissions chargées de rencontrer et d’accompagner l’agent et d’effectuer des entretiens oraux avec les représentants des différents acteurs liés à son environnement professionnel, y compris les chefs hiérarchiques, les subalternes et les responsables locaux relevant des services sécuritaires et extérieurs”, explique le communiqué. Ces entretiens concernent aussi les usagers de l’administration, les acteurs associatifs et économiques et les élus.

Au cours de cette année, plus de 700 agents d’autorité (femmes et hommes) en ont bénéficié, précise la même source. Ainsi, ce mouvement a donné lieu à la promotion d’un total de 315 agents d’autorité (femmes et hommes) exerçant au sein de l’administration territoriale et de l’administration centrale du ministère de l’Intérieur.

En outre, l’administration territoriale “s’est renforcée par 339 nouveaux cadres, lauréat(e)s de l’Institut royal de l’administration territoriale”, fait savoir la même source.

(avec MAP)