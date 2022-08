L’Observatoire marocain de la souveraineté numérique certifié à l’international

Par le biais de cette certification, l’observatoire pourra délivrer des formations certifiées, notamment sur des sujets liés à la cybersécurité et technologie verte, adaptées aux standards internationaux”, déclare l’OMSN dans un communiqué de presse.

La même source rappelle que la vocation de l’IFGICT est de mettre à la disposition des professionnels des technologies de l’information les références reconnues à l’échelle internationale.

“Cette reconnaissance internationale de notre think tank vient couronner les efforts fournis par le Maroc pour le développement du numérique et le renforcement de la pratique digitale et des infrastructures technologiques”, se félicite Mustapha Meloui, président de l’OMSN.