Armée : les FAR commandent une flotte d’hélicoptères Airbus H135

Après les Apaches américains, livrés au royaume en juin dernier, le Maroc a commandé une flotte d’hélicoptères Airbus de type H135. D’après un communiqué publié lundi par le constructeur européen, les H135 requis par le Maroc seront utilisés pour la formation des pilotes à l’exécution d’un large éventail de missions exigeantes, notamment les missions utilitaires et de recherche et de sauvetage.

Le contrat couvre également un ensemble de mesures de soutien étendu, y compris la livraison de dispositifs d’entraînement au vol et la formation de pilotes instructeurs et de pilotes de maintenance. Le programme de formation permettra aux FAR de tirer pleinement parti des capacités multi-missions du H135, telles que les NVG (lunettes de vision nocturne) et le treuillage.

Un hélicoptère à 3,2 millions d’euros

Cette nouvelle commande élargit la flotte mondiale à 12 clients militaires, dont les forces armées du Royaume-Uni, de l’Australie, de l’Allemagne et du Japon. “Nous sommes fiers que les Forces royales air aient choisi le H135 pour leurs missions de formation. Il s’agit d’un hélicoptère multirôle fiable et rentable qui convient parfaitement à la transition vers des appareils plus complexes”, a déclaré Arnaud Montalvo, responsable Afrique et Moyen-Orient chez Airbus Helicopters.

Le H135 est un hélicoptère bimoteur, léger et polyvalent produit par Airbus Helicopters, dédié principalement à la formation militaire. Le prix de cet hélicoptère est de 3,2 millions d’euros.