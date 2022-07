La CAN féminine Maroc 2022 est “l’une des meilleures éditions jamais organisées” selon Patrice Motsepe

Nous ne pouvons qu’être fiers de l’excellente CAN organisée par le Royaume du Maroc. Cette organisation parfaite et excellente de la CAN féminine démontre, si besoin est, qu’au Maroc, et en Afrique, nous disposons des meilleures infrastructures footballistiques au monde”, a déclaré Patrice Motsepe à son arrivée dimanche soir à l’aéroport Rabat-Salé.

“Je suis très ravi d’assister aux demi-finales lundi et à la finale ce samedi, en plus de la cérémonie des CAF Awards, prévue le 21 juillet, a-t-il ajouté. Je souhaite bonne chance à toutes les sélections et que la meilleure équipe gagne.”

La sélection marocaine affrontera son homologue nigériane en demi-finale de la CAN, ce soir au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat (21 h). La seconde demi-finale mettra aux prises l’Afrique du Sud et la Zambie.

(avec MAP)