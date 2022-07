Décès de Chef Omar, le plus jeune chef cuisinier podcasteur au Maroc

Une étincelle d’espoir s’est éteinte ce matin. Chef Omar est décédé ce jeudi 14 juillet, à l’âge de 16 ans, des suites d’une maladie dont il souffrait depuis longtemps et qui l’obligeait à se déplacer en fauteuil roulant, comme l’a annoncé sa page Facebook officielle.

Aidé par sa maman, le jeune Omar Archane avait lancé dès son plus jeune âge une chaîne YouTube et une page Facebook pour diffuser sa passion de cuisinier et partager des recettes avec ses abonnés.

Grâce à ses contenus, le jeune garçon avait été élu, alors qu’il était âgé de 11 ans, “Personnalité web de l’année” en 2017. Il représentait également une source d’espoir pour les personnes atteintes de dystrophie musculaire comme lui.

En novembre 2020, le chef marocain avait été nommé Jeune défenseur des droits de l’enfant par le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

À cette triste occasion, de nombreux internautes marocains ont tenu à rendre hommage au petit chef optimiste et à présenter à sa famille leurs condoléances.