Bruxelles : le président de la CGEM tient une série de réunions avec des responsables européens

Lors de cette visite qui marque pour la CGEM l’établissement de son nouveau bureau européen, Chakib Alj a échangé avec ses interlocuteurs autour de la conjoncture internationale et de l’importance de conjuguer les efforts des partenaires, aussi bien au Maroc qu’en Europe, pour relever les nombreux défis actuels.

“Au milieu d’un contexte économique mondial difficile marqué par une sortie de crise liée à la pandémie du Covid-19 et par une grande inflation des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, les alliés et partenaires proches doivent joindre leurs forces pour faire face aux défis communs”, a déclaré Chakib Alj.

Cet impératif est, selon lui, “particulièrement vrai en Méditerranée, où les enjeux socio-économiques, migratoires, sécuritaires et climatiques sont très importants et dont la solution nécessite la contribution de tous, notamment celle des entreprises”.

Lors de cette visite, le président de la CGEM a également eu l’occasion de rencontrer la présidente du Comité économique et social européen (CESE), Christa Schweng, afin d’explorer les possibilités de coopération sur les questions socio-économiques, tout particulièrement l’emploi des jeunes.

J'ai eu le plaisir d'échanger aujourd'hui à Bruxelles, avec Mme Christa SCHWENG, pdte @EU_EESC, sur l'importance des secteurs privés 🇲🇦&🇪🇺 pour faire face aux défis partagés, notamment la création d'emplois & la gestion de la migration, surtout dans le contexte économique actuel.

Dans ce sens, Chakib Alj s’est aussi entretenu avec la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, pour discuter de l’agenda numérique de l’Union européenne (UE) et des mécanismes à implémenter pour promouvoir davantage les relations inter-entreprises pour la numérisation des chaînes de valeur méditerranéennes, mais aussi des possibilités de coopération pour la promotion de l’entrepreneuriat chez les jeunes, puis d’accélérer la digitalisation “dans le cadre d’une approche régionale et méditerranéenne”, indique le président sur son compte Twitter.

Avec Mme @EvaKaili, Vice-Présidente du @Europarl_EN, nous avons discuté aujourd'hui des moyens de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et d'accélérer la #digitalisation, dans le cadre d'une approche régionale et méditerranéenne.

Il s’est également entretenu avec Antonio López-Istúriz White, eurodéputé et secrétaire général du Parti populaire européen, sur l’importance de moderniser l’accord d’association Maroc-UE pour libérer le plein potentiel économique de cette coopération et renforcer l’intégration économique méditerranéenne et africaine.

Excellent échange avec M. Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE, eurodéputé et SG du Parti Populaire, sur l'importance de moderniser l'Accord d'Association 🇲🇦-🇪🇺 pour libérer le plein potentiel de notre coopération et renforcer l'intégration économique de la Méditerranée et de l'Afrique.

La CGEM et son homologue européen BusinessEurope avaient publié, en septembre dernier, une déclaration commune appelant les institutions de l’UE à la modernisation de l’accord commercial UE-Maroc. L’UE est le premier partenaire commercial du Maroc, tout comme le royaume est le premier partenaire de l’UE dans la région.

Le Maroc est également le premier bénéficiaire de la stratégie européenne “Global Gateway” et le premier signataire d’un partenariat vert sur l’énergie, le climat et l’environnement avec l’UE.

(avec MAP)