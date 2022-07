Stress hydrique : les barrages marocains inquiètent, avec un taux de remplissage d'environ 30,2%

A la même date, l’année dernière, les réserves des barrages avaient accumulé 7,491 milliards de m3, soit un taux de remplissage de 46,5 %, indique le ministère dans un document sur la situation journalière des principaux grands barrages du royaume.

Dans le détail, le barrage Alwahda affiche la plus importante retenue avec un volume atteignant plus d’1,776 milliard de m3 et un taux de remplissage de 50,4 %, contre 70,7 % à la même date l’année dernière. Le barrage Idriss Ier arrive en deuxième position avec une retenue de près de 438 millions de m3, soit un taux de remplissage de 38.8 %, contre 69.4 % l’année dernière. Le barrage Oued El Makhazine se classe troisième avec une retenue de près de 412,3 millions de m3, soit un taux de remplissage de 61,3 % contre un taux nettement supérieur, l’année dernière, où il s’élevait à près de 86,1 %.

Une baisse inquiétante mais justifiée

Interrogée par TelQuel au sujet de la situation hydrique au Maroc, la spécialiste des questions liées à l’eau et membre de l’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable, Halima Jounaid, nous apportait en mars dernier quelques précisions concernant les variations des taux de remplissage des barrages. Pour elle, les pluies n’étant pas “généralisées” partout, les barrages qui ont enregistré les meilleures performances sont ceux situés dans le nord du pays.

Jounaid expliquait également que la baisse remarquée est en premier lieu due à la température des sols ainsi qu’à leur sécheresse. “Il y a beaucoup d’évaporation” ajoutait-elle.

Enfin, la même source indiquait que la baisse des taux de remplissage des barrages de certaines régions (ainsi que de la baisse globale à l’échelle du royaume) témoigne également de la “sollicitation importante de ces barrages afin de soutenir le secteur de l’agriculture”.