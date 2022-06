Guerre en Ukraine : le pays est suspendu à la décision sur sa candidature à l’UE

La poche de résistance ukrainienne autour de ces deux villes industrielles stratégiques est de plus en plus étroitement cernée par les Russes, dans cette région de Lougansk détruite par les combats d’artillerie.

“Aussi activement que nous nous battons pour une décision positive de l’Union européenne sur la candidature de l’Ukraine, nous nous battons quotidiennement pour obtenir des livraisons d’armes modernes”, a martelé hier soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui doit participer de façon virtuelle au sommet du Conseil européen de Bruxelles.

“Nous attendons une décision européenne clef dans la soirée”, a précisé celui qui n’a de cesse depuis des semaines de répéter l’appartenance de son ex-république soviétique à la “famille européenne”.

Volodymyr Zelensky devait poursuivre ce jeudi 23 juin son “marathon téléphonique” auprès des dirigeants européens pour arracher un consensus en faveur du oui. Il peut compter sur le soutien de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a appelé les dirigeants européens à “se montrer à la hauteur” en accédant à la demande de Kiev.

VIDEO: Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who has found hero status in Europe for resisting the Russian invasion, says he is working to drum up support for EU membership.

EU Ministers on Tuesday appeared united in granting candidate status to Ukraine as well as Moldova pic.twitter.com/PKa24j24U4

— AFP News Agency (@AFP) June 22, 2022