Variole du singe : l’OMS décidera le 23 juin si le virus représente une urgence sanitaire internationale

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré le 14 juin qu’il avait décidé de convoquer le comité d’urgence le 23 juin car le virus a montré un comportement récent « inhabituel et préoccupant » en se propageant dans des pays au-delà des régions d’Afrique, lieu endémique du monkeypox.

The global outbreak of #monkeypox is clearly unusual and concerning. I have decided to convene the Emergency Committee under the International Health Regulations on Thursday next week, to assess whether this outbreak represents a public health emergency of international concern. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 14, 2022

Déclarer la variole du singe comme une urgence sanitaire internationale lui donnerait la même désignation que la pandémie de Covid-19 et signifierait que l’OMS considère la maladie normalement rare comme une menace permanente pour les pays du monde entier. Tedros a également affirmé que plus de 1 600 cas et près de 1 500 cas suspects ont été signalés cette année dans 39 pays. Il s’agit de 32 pays nouvellement touchés, mais aussi sept autres pays endémiques où le virus a été détecté depuis des années. Au total, 72 décès ont été signalés.

Une vaccination de masse non nécessaire et non recommandée

Bien que l’OMS ne recommande pas la vaccination de masse contre la variole du singe, l’agence onusienne a publié mardi des lignes directrices provisoires sur l’utilisation des vaccins contre la variole contre la variole du singe.

« Bien que l’on s’attende à ce que les vaccins contre la variole fournissent une certaine protection contre la variole du singe, les données cliniques et l’offre sont limitées », a déclaré Tedros, rappelant que « toutes les décisions relatives à la vaccination contre la variole ou le virus de la variole doivent être prises au cas par cas par un prestataire de soins de santé et la personne à vacciner, dans le cadre d’une décision clinique partagée, fondée sur une évaluation conjointe des risques et des avantages. »

« While smallpox vaccines are expected to provide some protection against #monkeypox, there is limited clinical data, and limited supply »-@DrTedros https://t.co/7Apyku5ccV — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 14, 2022

« Any decision about whether to use vaccines should be made jointly by individuals who may be at risk and their health care provider, based on an assessment of risks and benefits, on a case-by-case basis »-@DrTedros #monkeypox https://t.co/xsIcwUv1kE — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 14, 2022

Il a également noté qu’il est essentiel que les vaccins soient disponibles équitablement partout où ils sont nécessaires. A ajouter que l’OMS travaille avec les États membres et les partenaires pour développer un mécanisme d’accès équitable aux vaccins et aux traitements.

Dans un autre registre, l’agence onusienne travaille avec des partenaires et des experts du monde entier pour changer le nom du virus, a déclaré Tedros. « Nous ferons des annonces concernant les nouveaux noms dès que possible » a-t-il finalement conclu.