Espagne : le PP souhaite inclure Sebta et Melilia sous la protection de l'OTAN

En vue du prochain sommet de l’OTAN, nous allons demander au reste des forces politiques de se joindre à nous pour demander une garantie de protection de l’ensemble du territoire national, en particulier des territoires non péninsulaires », tels que Sebta et Melilia, a avancé le secrétaire adjoint institutionnel du PP, Esteban González Pons, le lundi 13 juin.

Les promoteurs de l’initiative parlementaire visent à inclure les deux enclaves au sein de l’article 5 de l’Alliance atlantique selon lequel une attaque sur le territoire « sera considérée comme une attaque dirigée contre chacun d’entre eux », rapporte le quotidien 20minutos.

Ces derniers ont également plaidé pour « une OTAN plus grande », qui ne résumerait pas l’Alliance à un simple « pacte militaire ». « L’OTAN ne défend pas les pays, mais les principes » a souligné Esteban González Pons.

Pour rappel, l’ancien président du plus grand parti d’opposition, Pablo Casado, avait appelé, en juillet, à placer Sebta et Melilia « sous l’égide de l’OTAN afin que l’Espagne et ses alliés puissent les défendre » contre le Maroc. A noter que la formation d’extrême-droite Vox a longuement été favorable a cette requête bien que le gouvernement espagnol de Pedro Sanchez n’ait pas souhaité pour le moment entamer le pas.

‼ No hay justificación posible para que Ceuta y Melilla no estén bajo la protección de la OTAN.@Jorgebuxade « Pedro Sánchez pretendió resolver las relaciones entre España y Marruecos con una cartita pero en la cumbre de la OTAN no exigirá la incorporación de Ceuta y Melilla ». pic.twitter.com/ryN9cOxFQy

— VOX 🇪🇸 (@vox_es) April 18, 2022

La commission de Défense au sénat espagnol avait précédemment rejeté, en février, une proposition similaire du parti d’extrême-droite.