AstraZeneca et l'UM6SS scellent un accord de partenariat sur le développement de la santé numérique et de la télémédecine

En vertu de ce partenariat, les deux établissements conviennent mutuellement de coopérer dans le sens de la création d’opportunités pour les étudiants et les enseignants en matière de recherche scientifique, indique un communiqué de l’UM6SS.

Selon la même source, cet accord a pour but de « contribuer au développement de la santé numérique et de la télémédecine dans différents domaines thérapeutiques ».

D’autre part, les deux partenaires s’engagent à collaborer pour le développement de projets visant l’amélioration de la pharmaco-économie et l’évaluation des technologies de la santé et de la recherche clinique au Maroc, ajoute la même source, faisant savoir qu’ils s’engagent également à mettre en œuvre des projets de développement de solutions numériques de santé et de télémédecine.

L’Université Mohammed VI des sciences de la santé est une université d’utilité publique à but non lucratif délivrant des diplômes reconnus par l’Etat.

AstraZeneca est une société biopharmaceutique mondiale à vocation scientifique qui se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments sur ordonnance dans les domaines de l’oncologie, des maladies rares et de la biopharmacie, notamment les maladies cardiovasculaires, rénales, métaboliques, respiratoires et immunologiques.

(avec MAP)