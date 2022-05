Infrastructures : Rabat se dote d’un nouveau parking souterrain, place Bab El Had

Dans un communiqué relayé par le Conseil de la ville de Rabat, la maire de la capitale, Asmaa Rhlalou, a indiqué que ce projet s’inscrivait dans le cadre du projet royal “Rabat ville lumière, capitale culturelle du Maroc”, lancé par le roi Mohammed VI, donnant la priorité à des projets publics durables qui répondent aux aspirations des citoyens.

La réalisation du parking souterrain sous l’une des plus importantes places du centre-ville “s’inscrit dans la droite ligne d’une stratégie intégrée visant à doter la capitale d’infrastructures solides qui accompagnent les dynamiques urbaines, culturelles et touristiques, à étoffer l’offre de stationnement et à préserver le centre-ville historique”, a-t-elle précisé.

Asmaa Rhlalou a ajouté qu’elle “était fière que Rabat ait été choisie cette année comme Capitale de la culture dans le monde islamique, ainsi que Capitale africaine de la culture, en plus de son inscription depuis 2012 dans la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO, confirmant la valeur mondiale exceptionnelle de la capitale du royaume”, conclut le communiqué.