Berrechid : arrestation de l’agresseur de l’influenceuse Loubna Mourid

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), une enquête judiciaire a été ouverte au sujet des actes criminels documentés par la vidéo.

“Les recherches et investigations menées ont abouti à l’arrestation de la personne présumée impliquée dans ces actes criminels, un jeune de 23 ans aux antécédents judiciaires”, précise la même source, ajoutant qu’une plainte a été déposée par la jeune femme “qui a été victime de séquestration et de coups et blessures volontaires de la part du prévenu”.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet près la Cour d’appel, afin d’élucider les motivations et les circonstances de cette agression et d’établir l’ensemble des faits criminels dont il est accusé, conclut le communiqué.

Suite à la publication de la vidéo, témoignant de cette agression d’une violence inouïe, plusieurs comptes, de particuliers et de médias, ont très vite sur réagi sur les réseaux sociaux, condamnant l’agresseur et affichant un énorme soutien à la victime ainsi qu’à sa sœur, qui auraient été toutes deux violentées par ce même individu.

En quelques heures seulement, le hashtag #كلنا_لبن (#Tous_Loubna) a fini au top des tendances sur Twitter.

Loubna, a Moroccan girl caught on camera being heavily assaulted by this man in green. Only for him to be released hours later and not be charged by the authorities. My heart aches for this !#morocco #maroc #المغرب #لبنى #help_loubna#كلنا_لبنى pic.twitter.com/whd9XruMHu

— Alina B (@alina_bouu) May 25, 2022