Visite au Maroc du chef d’état-major général des Forces armées mauritaniennes

Lors de cet entretien, les deux responsables ont réaffirmé la nécessité d’approfondir et d’élargir l’éventail de la coopération militaire bilatérale dans le domaine de la défense et de la sécurité, ainsi que la consolidation de l’échange d’expérience et d’expertise entre les deux forces armées, dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine et les trafics illicites, indique un communiqué de l’état-major général des Forces armées royales.

Abdellatif Loudiyi et El Mokhtar Bolle Chaâbane se sont félicités des efforts des deux pays dans le cadre de l’initiative “5+5 Défense”, à l’occasion de la présidence mauritanienne en 2021 et celle du royaume en 2022. El Mokhtar Bolle Chaâbane s’est également réuni avec le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, Belkhir El Farouk.

à lire aussi Les dépenses militaires mondiales ont battu de nouveaux records en 2021

Les deux responsables ont co-présidé les travaux de la 3e réunion de la Commission militaire mixte maroco-mauritanienne, portant sur le bilan des activités de coopération bilatérale pour l’année 2021 et la planification des activités militaires au titre des années 2022-2023, liées notamment aux domaines de la formation, de l’entraînement opérationnel, du soutien technique et des échanges de visites et d’expertise.

La coopération militaire maroco-mauritanienne est régie par un mémorandum portant création de la commission militaire mixte, signé au Maroc le 21 juillet 2006.

(avec MAP)