HCR : plus de 100 millions de personnes déplacées à travers le monde

Le nombre de personnes contraintes de fuir les conflits, la violence, les violations des droits humains et les persécutions a franchi la barre vertigineuse des 100 millions pour la première fois, sous l’effet de la guerre en Ukraine et d’autres conflits meurtriers”, écrit le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) dans un communiqué.

More than 100 million people globally have been forced to flee war, violence, persecution, discrimination. 100 million refugees and displaced people are a terrible indicator of the state of our world. The quest for solutions to their plight must continue. https://t.co/IMANMKxDVa — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) May 23, 2022

“Le chiffre de 100 millions est saisissant, source d’inquiétude et donne à réfléchir. C’est un chiffre qui n’aurait jamais dû être atteint”, a déclaré le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, cité par le communiqué.

“Cela doit servir de signal d’alarme pour nous permettre de résoudre et de prévenir les conflits destructeurs, de mettre fin aux persécutions et de lutter contre les causes profondes qui contraignent des personnes innocentes à fuir leur foyer”, a-t-il mis en garde.

8 millions de déplacés en Ukraine

Selon de nouvelles données du HCR, le nombre de personnes déplacées de force dans le monde a atteint les 90 millions fin 2021, propulsées par de nouvelles vagues de violence ou de conflits prolongés dans des pays comme l’Éthiopie, le Burkina Faso, le Myanmar, le Nigéria, l’Afghanistan et la République démocratique du Congo. En outre, la guerre en Ukraine a entraîné le déplacement de 8 millions de personnes à l’intérieur du pays cette année, et plus de 6 millions de mouvements de réfugiés en provenance d’Ukraine.

“La réponse internationale aux personnes fuyant la guerre en Ukraine a été extrêmement positive”, a ajouté Grandi.

Le HCR publiera son rapport annuel sur les tendances mondiales le 16 juin, présentant un ensemble complet de données mondiales, régionales et nationales sur les déplacements forcés pour 2021, ainsi que des mises à jour plus limitées jusqu’en avril 2022 et des détails sur les retours et les solutions.

(avec MAP)