[Série histoire, épisodes 3] Maroc-Algérie: la vérité sur la Guerre des sables

Dans les premiers épisodes, Mohamed Brini a rappelé qu’en juillet 1961, Hassan II et le représentant du Gouvernement provisoire de la république algérienne (GPRA) ont signé un protocole d’accord par lequel l’Algérie reconnaissait l’existence d’un conflit territorial dû aux “délimitations imposées arbitrairement par la France entre les deux pays”. Un an plus tard, l’Algérie obtient son indépendance, Ahmed Ben Bella et Houari Boumediene s’emparent du pouvoir et n’ont pas la moindre intention d’honorer leurs engagements. En 1963, à la fin du mois de septembre, l’Algérie accuse le Maroc de soutenir la tentative de soulèvement de Hocine Aït Ahmed, un des chefs de la révolution algérienne. Ex-membre du GPRA (dissous par l’armée après l’indépendance),…

