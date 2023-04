“Qu’est-ce que le soufisme ?” : tout sur la “science des coeurs”

Fais-moi entrer, ô Seigneur, dans les profondeurs de l’Océan de ton unité infinie” : tels sont les mots par lesquels débute une prière qu’avait coutume de dire le grand soufi andalou Ibn ‘Arabi. Dans leurs traités, les soufis ont toujours fait mention répétée de cet “Océan” qui est aussi le symbole du Terme vers lequel le chemin les conduisait.

En réponse à la question : “Qu’est-ce que le soufisme ?”, une Révélation “floue” comme une grande vague venant de l’Océan d’Infinitude vers les rives de notre monde fini ; et le soufisme est la vocation, la discipline et la science permettant de se plonger dans le reflux de l’une de ces vagues et d’être ramené avec elle à sa Source éternelle et infinie.

Martin Lings est aussi connu sous le nom d’Abû Bakr Sirâj ad-Dîn. Décédé en 2005, il était conservateur des Manuscrits orientaux au British Museum. Spécialiste du soufisme, il a longtemps enseigné à l’université du Caire.

