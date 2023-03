Fady Alaoui Belrhiti, la saveur de la ghorba

A u commencement, la maman

Fils de diplomates, Fady Alaoui passe son enfance entre Strasbourg et Bruxelles. Et déjà, le sentiment de ghorba (mal du pays) s’installe. Il apprend à découvrir le Maroc à travers sa gastronomie. “Lorsque j’étais petit, ma mère nous cuisinait des plats du pays. C’est comme ça que j’ai découvert une grande partie de notre patrimoine culinaire. Mon premier plaisir dans la cuisine, c’était d’abord celui de manger”, nous confie-t-il au détour de la préparation de gyozas (raviolis japonais) façon poulet mhamer, l’un de ses plats fétiches. Après une enfance passée entre les deux capitales européennes et Rabat, il poursuit une carrière dans la finance. Qui le ramènera irrémédiablement vers sa passion.

Saveur thaïe

Son parcours professionnel mène Fady Alaoui en Thaïlande. Plus particulièrement à Bangkok où il découvre les joies de l’art culinaire local : “C’était une révélation pour moi. Je suis vraiment tombé amoureux de la street food thaïlandaise. Chaque jour…