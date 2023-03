Économie : le taux directeur pour les nuls

L e taux directeur, c’est quoi exactement ?

L’activité d’une banque peut être schématiquement résumée à deux éléments : collecter des dépôts et distribuer des crédits. Certains jours, elle distribue plus de crédits qu’elle ne collecte de dépôts, on dit alors que la banque est en déficit de trésorerie. A l’inverse, lorsque la banque a collecté plus de dépôts qu’elle n’a distribué de crédits, elle a un excédent de trésorerie. Ces excédents et ces déficits, nous explique Nabil Adel, “doivent être financés”. Ainsi, les banques qui présentent un excédent de trésorerie à la fin de la journée vont en prêter une partie aux banques qui présentent un déficit….