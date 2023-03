Dell Technologies dévoile de nouveaux services et solutions de sécurité pour aider les entreprises à se protéger contre les cybermenaces, à répondre aux attaques et à sécuriser leurs terminaux, SI et Clouds.

Selon 72 % des chefs d’entreprise et des professionnels du secteur IT, l’évolution des modes de travail exposerait leur organisation à des risques grandissants. Les environnements informatiques hautement distribués créent de nouvelles opportunités pour les cybercriminels et obligent les entreprises à transformer leur approche de la sécurisation et de la récupération des données et des systèmes. Les nouvelles offres de sécurité de Dell Technologies permettent aux entreprises de réduire les risques et protéger leurs activités.

« Les établissements de santé sont devenus des cibles de choix pour les cybercriminels. Notre partenariat avec Dell Technologies est essentiel car il nous permet de disposer d’un système IT optimal, tout en sécurisant nos données et les informations sensibles de nos patients.», explique Theodore Fotias, Vice-président de l’infrastructure informatique de l’hôpital pour enfants de Phoenix. « Les solutions de sécurité Dell nous apportent la tranquillité d’esprit dont nous avons besoin pour nous consacrer pleinement à nos priorités : offrir les meilleurs soins et les meilleurs travaux de recherche possibles à nos patients. »

« La sécurité est inscrite dans l’ADN de Dell. Elle est intégrée au niveau du design, de nos infrastructures, de notre chaîne d’approvisionnement et de nos produits » a déclaré Matt Baker, Vice-président Senior Corporate Strategy chez Dell Technologies. « Notre portefeuille croissant de services et de solutions de sécurité aide les entreprises à relever leurs plus grands défis en matière de sécurité et à faire face à la complexité grandissante liée à la sécurisation des réseaux, des terminaux et des systèmes. Nous aidons nos clients à redoubler d’efforts en matière de résilience au sein d’un environnement complexe. »

L’offre Managed Detection and Response (MDR) Pro Plus permet de renforcer la sécurité des systèmes informatiques

Dell étend les capacités de son offre MDR avec Managed Detection and Response Pro Plus, une solution d’opérations de sécurité entièrement gérée qui aide les entreprises à prévenir les menaces de sécurité, à y répondre et à récupérer les données à la suite d’une attaque.

Grâce à la solution Managed Detection and Response Pro Plus, Dell protège les points terminaux des réseaux, l’infrastructure, les logiciels, le matériel et les environnements Clouds avec notamment :

● La détection et la recherche de menaces 24h/24 et 7j/7, tout en identifiant les vulnérabilités et en privilégiant les correctifs ;

● Des simulations automatisées de violations et d’attaques pour s’assurer du bon fonctionnement et de la bonne configuration des contrôles de sécurité existants du réseau d’entreprise, y compris les paramètres des passerelles Web et de messagerie;

● Des tests de piratage pour trouver les vulnérabilités d’accès à l’environnement d’une entreprise en utilisant les mêmes techniques que les hackers, en signalant les activités potentiellement suspectes et en recommandant des optimisations de la posture de sécurité ;

● Des formations à la cybersécurité proposées toute l’année sous la forme de modules clairs et concis, afin de sensibiliser les collaborateurs aux menaces et d’encourager l’adoption de bonnes pratiques.

Dell enrichit son portefeuille de gestion des menaces avec CrowdStrike

Outre une approche de services managés, Dell Technologies permet aux entreprises de concevoir, gérer et sécuriser leurs propres environnements informatiques. Dell propose désormais à ses clients un choix de logiciels de cybersécurité plus conséquent, avec l’ajout de CrowdStrike Falcon dans son portefeuille SafeGuard and Response. La plateforme cloud native de CrowdStrike – leader du marché, permet aux entreprises d’accéder à une suite étendue de mesures de défenses. Ce qui permet d’accélérer les recherches et les réponses aux menaces pour protéger les zones à risque critiques pour l’entreprise : les points terminaux et les charges de travail cloud, la gestion des identités et les données.

L’ajout de CrowdStrike au portefeuille permet aux entreprises de bénéficier davantage de l’accompagnement de Dell Technologies pour répondre à leurs besoins croissants en matière de sécurité. Dell Technologies accompagne ses clients dans leur cheminement vers une architecture zéro trust grâce à des solutions évolutives.

Dell fournit des protections hardware pour ses PC professionnels

Dell Technologie propose les PC professionnels les plus sûrs du marché, et lance une version cloud de son offre Secured Component Verification (SCV), qui permet aux entreprises de bénéficier d’une sécurité accrue, du design des PCs à la chaîne d’approvisionnement. Cette solution optimisée offre aux entreprises clientes l’assurance supplémentaire que leurs PCs seront livrés dans la configuration identique à celle qui a été commandée et fabriquée en usine.

La vérification sécurisée des composants sur le cloud permet de réduire le risque de falsification des PC professionnels Dell, avec notamment un certificat numérique stocké dans un environnement cloud sécurisé, qui documente les composants clés du PC en usine. À la livraison, les équipes informatiques peuvent accéder à ces certificats pour vérifier l’intégrité des composants de chaque PC. Cette offre unique permet également aux équipes informatiques de vérifier l’ensemble d’un parc informatique en une seule vue, plutôt que chaque périphérique individuellement, offrant une couche supplémentaire de sécurité tout en permettant d’importants gains de temps.

Le Product Success Accelerator for Cyber Recovery favorise la protection contre les attaques

Dell lance Product Success Accelerator (PSX) for Cyber Recovery, un nouveau service destiné à aider les entreprises à se préparer en cas de cyberattaques. Grâce à cette solution, les sociétés peuvent mettre en place plus facilement et rapidement une chambre forte de cyber-recouvrement hautement sécurisée et isolée. Cela leur permet de protéger leurs données critiques et de maintenir leur activité en cas d’incident de sécurité.

Ajouté au portefeuille croissant de solutions et de services de cyber-reprise de Dell, PSX for Cyber Recovery est le premier service standardisé, basé sur les résultats, disponible au sein de la nouvelle famille PSX. Selon leurs besoins, les entreprises peuvent choisir entre trois niveaux d’assistance.

● Ready comporte des ateliers de planification, l’installation et la configuration de la chambre forte Dell Cyber Recovery, un manuel d’utilisation, un plan de réussite et une formation aux compétences en matière de cybersécurité.

● Optimize ajoute des évaluations trimestrielles du coffre-fort de récupération, des recommandations pour l’environnement, notamment des mises à jour, des correctifs et des politiques, ainsi que des simulations de tests de restauration assistée.

● Operate ajoute une assistance opérationnelle permanente pour surveiller et enquêter sur les activités, lancer des actions correctives et fournir un soutien en cas de cyberattaque.