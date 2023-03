Causeries du ramadan : Mohammed VI, la rupture dans la continuité

Le 29 mars à 17h, les caméras et les micros sont rivés sur le palais royal à Rabat en attendant l’arrivée du roi Mohammed VI. En ce septième jour du ramadan, le souverain y préside la première causerie religieuse du mois sacré. Sont conviés à ce “rendez-vous annuel incontournable pour les oulémas du Maroc et du monde islamique”, selon les termes du ministère des Habous et des affaires islamiques, des personnalités de tous bords. On aperçoit à l’écran le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, des conseillers du monarque, des militaires ou encore des érudits marocains et africains. L’arrivée de Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay Hassan, du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ismaïl, marque le début de cette causerie, animée par le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

Intitulée “Les fruits…