Liberté au cinéma, humour au théâtre, expositions... les sorties de la semaine

Un pas de danse à Alger

Cinéma. Dans Houria, le dernier film de Mounia Meddour, c’est à nouveau Lyna Khoudri, étoile montante du cinéma français, qui interprète le rôle-titre de Houria, une jeune danseuse talentueuse qui vit à Alger. Le jour, elle enchaîne les ménages à domicile, mais, la nuit tombée, elle participe à des soirées de paris clandestins en pleine rue, généralement fréquentées par des hommes.

Un soir, la chance lui sourit, elle remporte le gros lot. Mais son butin lui est brutalement raflé par Ali (Marwan Fares), et les blessures sont telles que Houria ne pourra plus jamais devenir danseuse étoile. Munie de son courage, et entourée d’une communauté de femmes, elle entame un long processus de guérison, aussi douloureux qu’émouvant. Après le succès de Papicha en 2019 (notamment récompensé par deux Césars), qui avait révélé Lyna Khoudri au grand public, Mounia Meddour signe encore une fois un long-métrage puissant, rythmé par de somptueuses chorégraphies, où le langage du corps remplace celui des mots.

Actuellement au cinéma Renaissance de Rabat.

Confinement artistique

Exposition. Le musée de la Fondation Abderrahman Slaoui accueille la première exposition personnelle de l’artiste franco-marocaine Anaëlle Myriam Chaaib. Adepte de peinture naïve, ainsi que de la gouache et de l’acrylique sur papier, l’artiste présente un ensemble d’œuvres qui ont la particularité d’avoir été réalisées pendant le confinement. Alors que les villes du monde entier se trouvaient à l’arrêt, Anaëlle Myriam Chaaib peignait des scènes du quotidien dont beaucoup d’entre nous étaient subitement privés. La jeune artiste, âgée de tout juste 29 ans, nous fait entrer, à travers cette exposition, dans un univers onirique, profondément imprégné de l’histoire et de la culture marocaines.

Jusqu’au 26 avril au musée de la Fondation Abderrahman Slaoui, à Casablanca.

Comme Delacroix

Street Art. L’artiste urbain Christian Guémy, connu sous le pseudonyme C215, s’est lancé sur les pas du peintre romantique Eugène Delacroix à Tanger. En 2022, C215 avait peint, sur la terrasse de l’Ambassade de France à Kiev en Ukraine, son interprétation (en jaune et bleu, les couleurs de l’Ukraine) du célèbre tableau de Delacroix, La Liberté guidant le peuple. Un geste artistique aussi audacieux que symbolique, dans le contexte de la guerre qui avait éclaté dans le pays. De retour à Tanger après un premier séjour en 2013, où il s’était surtout intéressé à la peinture de petits félins, Christian Guémy investira cette fois-ci les murs de la Galerie Delacroix, mais aussi les rues de la ville du détroit, afin de présenter son interprétation d’autres tableaux du même peintre, offrant aux passants un parcours scénographique atypique à travers la ville.

Du 16 mars au 20 mai à la Galerie Delacroix, à Tanger.

La parole en question

Théâtre. Après les récents succès de Allah yslah et Fake, la compagnie 19h Théâtre présente sa dernière création comique, 3awedha l’rassek, où il est question d’un certain Hamid et de ses silences. Jeune homme lambda, sa vie semble se résumer à toutes les fois où il aurait pu parler, mais ne l’a pas fait. Ces jeux sur la parole et le silence permettent de présenter des situations plus cocasses les unes que les autres, dans lesquelles tout un chacun peut se retrouver.

Le 28 mars au Studio des Arts vivants, à Casablanca.

Chanter sous la pluie

Spectacle. Inspiré du titre d’une chanson de Claude Nougaro, La pluie fait des claquettes est un spectacle destiné au jeune public, mêlant théâtre et musique. Interprété par un trio de jazz mené par la voix de la chanteuse Virginie Capizzi, le spectacle présentera un répertoire choisi de chansons connues de Claude Nougaro, telles que “Amstrong” ou encore “Le petit oiseau de Marrakech”, sur des airs de swing entraînants.

Les 22 et 29 mars, à la salle Bahnini (Rabat) et à la salle Beckett (Tanger).