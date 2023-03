Vision 2023 : Radisson Hotel Group continue de battre des records d’ouverture d’hôtels en Afrique

Avec près de 100 hôtels et 16.000 chambres en exploitation et en développement en Afrique, Radisson Hotel Group a ouvert 14 hôtels dans la région et signé plus de 25 nouvelles entités, ajoutant ainsi plus de 4800 chambres supplémentaires à son portefeuille rien que durant les deux dernières années. Cela équivaut à 90 % de son pipeline africain et se traduit par une croissance de 15 % de son portefeuille opérationnel africain d’une année à l’autre, plaçant le groupe sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs d’expansion ambitieux.

Ramsay Rankoussi, Vice-président, Développement, Afrique et Turquie, Radisson Hotel Group commente : “Au cours des deux dernières années, nous avons accéléré nos objectifs de croissance et atteint de nouveaux records à travers l’Afrique, notamment grâce à notre stratégie de développement équilibrée, notre approche sur mesure, et notre réponse rapide aux conditions changeantes du marché. En tant que groupe, nous avons donné la priorité à la consolidation de notre part de marché sur des marchés clés, mais aussi à l’expansion de notre présence dans de nouveaux territoires afin de renforcer notre position en tant que leader hôtelier le plus diversifié géographiquement en Afrique.”

“Notre rythme de matérialisation et d’ouvertures témoigne de la qualité de notre pipeline ainsi que de notre stratégie de conversion visant à repositionner des hôtels existants sous l’une de nos marques Radisson Hotel Group. Ce qui nous distingue, c’est notre approche centrée sur les propriétaires, avec des équipes dédiées et des marques pertinentes qui permettent un meilleur développement à moindre coût. Nos solutions sont créées pour répondre aux besoins locaux, ce qui se traduit par des offres compactes, de milieu de gamme et de luxe ainsi que des appartements avec services basés sur un modèle opérationnel optimisé gagnant en efficacité grâce aux clusters hôteliers.”

Les marchés clés de l’expansion de Radisson Hotel Group en Afrique en 2023 restent le Maroc, le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Égypte, ainsi que de nouveaux marchés d’intérêt tels que la Gambie, le Cameroun, le Ghana, la Tanzanie et les Seychelles — démontrant une priorisation équilibrée des pays francophones et anglophones.

Dans ces marchés, une priorité clé pour la stratégie de développement de Radisson Hotel Group est les conversions rapides. Le groupe a réussi à réduire le délai entre la signature de ses hôtels et leur ouverture de cinq à sept ans à deux à trois ans, un nouveau record dans la région. Par exemple, le Radisson Blu Livingstone Mosi-oa-Tunya Resort in Zambia récemment ouvert en Zambie, et situé à proximité des célèbres chutes Victoria, a ouvert en moins de 24 mois, tandis que le Radisson Blu Hotel & Conference Center Niamey au Niger a lui ouvert en 12 mois, reflétant tous deux la capacité du groupe à offrir une réponse rapide et une collaboration avec les bons partenaires.

Les ouvertures d’hôtels supplémentaires en 2023 en Afrique comprennent le premier hôtel du groupe à l’île de la Réunion et au Ghana ainsi que de nouveaux hôtels à Casablanca, Taghazout et Saidia au Maroc, ainsi qu’à Lusaka (Zambie) et Tunis (Tunisie).

Les faits saillants de 2022 incluent l’entrée dans plusieurs nouveaux marchés africains clés, notamment trois nouveaux hôtels à Madagascar, faisant de Radisson Hotel Group le plus grand exploitant international sur l’île. Le groupe a signé son premier hôtel de marque Radisson en Afrique de l’Est, le Radisson Hotel Addis-Abeba Bole Airport, et la marque Radisson Individuals a été introduite sur le continent avec l’ouverture du Marina Resort Port Ghalib, a member of Radisson Individuals, à Marsa Allam, en Égypte.

L’ouverture du Radisson Blu Hotel, Juba, au Soudan du Sud, a marqué le premier hôtel 5 étoiles de marque internationale dans le pays, tandis que la signature du Radisson Resort Dakar Saly au Sénégal a marqué la suite de la stratégie de croissance de la marque localement. En Afrique du Sud, Radisson Hotel Group a étendu son portefeuille à plus de 14 propriétés avec l’ouverture de sa dernière acquisition, le Radisson Blu Hotel Durban Umhlanga, et l’ouverture prochaine du Radisson Safari Hotel Hoedspruit plus tard cette année, le premier complexe de safari du groupe dans le pays. De plus, l’ouverture du Radisson Hotel Sfax en Tunisie et le changement de nom de La Maison Blanche Tunis en propriété Radisson Individuals ont renforcé la présence du groupe dans la région. Le groupe a également signé Radisson Collection Marsa Alam, en Égypte, avec 294 chambres et Radisson Hotel Yaoundé, au Cameroun, avec 220 chambres — tous deux ouvrant en 2024.