Ouverture du nouveau village Auto Mazagan Service et Gestion

Ce projet grandiose, qui a nécessité un investissement de 35 millions de dirhams, propose une superficie de 3250 m2 avec des installations de Service après-vente (SAV) de pointe pour garantir une satisfaction client optimale. Les piliers du village Auto sont la proximité, l’expertise et la satisfaction client.

Le village Auto d’El Jadida est bien plus qu’un simple showroom, c’est un lieu où l’émotion et la passion pour l’automobile se mêlent à la technologie de pointe. Le village Auto a pour ambition de répondre aux attentes les plus exigeantes de ses clients, en proposant une expérience automobile unique et personnalisée.

Le village Auto est également un véritable moteur pour l’emploi dans la région, avec la création de 50 nouveaux emplois. Les installations du SAV sont à la pointe de la technologie, avec un SAV express et mécanique sur 2 niveaux, équipé de 14 postes de travail pour offrir des services rapides et de qualité.

Les marques Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra, et Volkswagen utilitaire sont toutes reconnues pour leur qualité, leur fiabilité et leur performance. Le village Auto est un endroit incontournable pour les passionnés d’automobiles qui souhaitent découvrir les dernières technologies et innovations de chaque marque.

Le nouveau village Auto d‘El Jadida est une véritable fierté pour le secteur automobile au Maroc et vient ainsi renforcer la position du pays en tant que destination automobile de choix en Afrique.