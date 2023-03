Réforme de la Moudawana : la société civile ne lâche rien

Dimanche 12 mars 2023, place des Nations-Unies, Casablanca. Les cris de révolte sont repris à l’unisson par des dizaines de militantes et militants féministes qui manifestent “Pour elles, et pour celles qui viendront après nous”. Quatre jours plus tôt, le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, des associations, collectifs et pages féministes avaient publié une tribune éponyme appelant à réformer le Code de la famille, ou Moudawana.

Car si le Maroc a ratifié plusieurs conventions internationales entérinant l’égalité femmes-hommes, un gouffre sépare les principes inscrits dans ces textes avec les discriminations (légales, sociales ou économiques) dont sont victimes les Marocaines au quotidien….